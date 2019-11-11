Суд отправил доцента СПбГУ Соколова под арест по делу об убийстве аспирантки

Доцент СПбГУ Олег Соколов арестован на два месяца по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщила судья во время оглашения приговора, следствие по уголовному делу находится на начальной стадии и мера пресечения в виде домашнего ареста не обеспечила бы надежную явку подозреваемого к следователям.

Кроме того, говорится в постановлении, имея действующий загранпаспорт, преподаватель может скрыться от следствия.

Срок ареста составляет два месяца - по 8 января 2020 года. У защиты Соколова есть три дня на обжалование решения.

Сам Соколов, выслушав судью, заявил, что ему понятно вынесенное решение.