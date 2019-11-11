ВСУ нарушили режим тишины в районе разведения сил в ДНР

Украинские военные снова нарушили режим тишины в районе разведения сил в Петровском.

Как сообщает с места событий корреспондент «Звезды» Екатерина Габель, огонь вели из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Населенный пункт расположен к западу от Донецка.

Нарушение в этом районе фиксируют второй день подряд. Накануне сообщалось об обстреле со стороны одного из подконтрольных Киеву сел. Несмотря на подобные инциденты, украинские силовики 11 ноября заявили о завершении разведения сил в районе Петровского.

Ранее украинские военные заявляли, что процесс разведения сил и средств в Петровском в Донбассе будет проходить в течение трех дней - до 12 ноября. К отводу подлежат 42 бойца ВСУ, а также три боевые бронемашины и 48 единиц стрелкового оружия.