В Каталонии протестующие перекрыли дорогу между Испанией и Францией

Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу между Испанией и Францией. В настоящее время на трассе проходит масштабная акция протеста.

Митингующие перекрыли движение в обе стороны. В результате акции на границе выстроились огромные пробки протяженностью в десятки километров.

По словам манифестантов, цель акции - привлечь внимание мировой общественности к проблемам региона. Об этом они заявили на своей странице в Twitter.

Волнения в Каталонии не утихают уже несколько недель. Беспорядки начались после суда над местными политиками, которые принимали участие в организации референдума. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет.