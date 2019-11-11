Доценту СПбГУ предъявлено обвинение в убийстве аспирантки

Доценту СПбГУ Олегу Соколову сегодня официально предъявлено обвинение в убийстве аспирантки этого же вуза Анастасии Ещенко. Об этом во время заседания в Октябрьском районном суде Петербурга сообщил следователь по делу.

«Соколов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, которое не может быть не связно с лишением свободы», - цитирует его РИА Новости.

По предварительным данным, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, предварительно расчленив его.

Утром 9 ноября мужчину достали из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали женские руки и травматический пистолет.

Как уточняет агентство, дома у Соколова было найдено обезглавленное тело аспирантки.

В Кремле, комментируя преступление, назвали его «чудовищным актом безумия».