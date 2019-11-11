В Кремле не знают о том, купил ли Асад недвижимость в «Москва-Сити»

В Кремле не знают о том, есть ли у сирийского президента Башара Асада недвижимость в «Москва-Сити». Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, многие иностранцы покупают жилье в России.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы приобрели почти 20 апартаментов на территории комплекса в российской столице.

«Нет, нам не известно, и нам не должно быть это известно. В России свободный абсолютно рынок», - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в Кремле не располагают данными о том, соответствует ли эта информация действительности.

«Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика», - добавил Песков.

Ранее издание Financial Times написало, что с 2013 года семья сирийского лидера купила дорогостоящие апартаменты в Москве, в том числе в ЖК «Город столиц» и в башне «Федерация».