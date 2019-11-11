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Песков: Моралес не просил убежища в России

Валентина Пескова
Алексей Алексеев
15:56 11.11.2019
Напомним, полицейские Боливии получили ордер на арест подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ABI, Xinhua, Globallookpress

Президент Боливии Эво Моралес, заявивший о своей отставке вечером 10 ноября, не обращался за помощью к России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни Моралес, ни его представители не выходили на связь с Москвой. Соответственно, лидер Боливии не просил политического убежища в нашей стране.

«Мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами без вмешательства каких-либо третьих стран», - цитирует Пескова «Интерфакс».

В Кремле также призвали всех к спокойствию и выразили надежду, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона.

Напомним, полицейские Боливии уже получили ордер на арест подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса. Однако сам он заявил, что данный ордер не является законным.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 11 ноября выразил обеспокоенность происходящими в Боливии событиями, и призвал придерживаться международного права и проведения честных выборов.

Моралес объявил о своей отставке вечером 10 ноября на фоне массовых беспорядков в стране, которые длятся с конца октября. За ним свои посты оставили глава сената Адриана Сальватьерра, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также первый вице-спикер сената и глава палаты депутатов.

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