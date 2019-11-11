«России подвластно все»: политолог о ситуации с «белухой-шпионом»

Самца белухи, который играл в мяч с группой южноафриканских фанатов регби в Арктике, приняли за «российского шпиона». Предположения американских ученых прокомментировал политолог, журналист Юрий Светов.

Как он заявил, программа обучения морских животных разнообразна, и в разных государствах она имеется.

«Достоверность информации о том, что мы продвинулись дальше других и научились использовать белух в своих целях, проверить достаточно сложно», - сказал в эфире радио Sputnik Светов.

Хотя, по его словам, в настоящее время будут делаться предположения такого рода, потому как «есть уверенность, что РФ подвластно все, например, "вмешательство в выборы"». Светов отметил, что любое непонятное явление может объясняться тем, что «это сделала Россия».

«Только почему эта белуха играет с мячом, а не пытается сразу же потопить корабль, с которого за ней наблюдают, - непонятно», - заявил политолог.

В Сети появился ролик, главным героем которого стал кит - он ловил мяч, который ему бросали пассажиры судна в Северном Ледовитом океане. Некоторые исследователи заявили, что белуха является «специально обученным российской армией китом».