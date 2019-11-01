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Опубликовано видео вооруженного нападения на экс-мэра Киселевска

Василиса Морозова
11:56 01.11.2019
Злоумышленник выстрелил бывшему мэру Киселевска Сергею Лаврентьеву в спину.
© Видео: BAZA © Фото: BAZA

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлено нападение на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Кадры публикует Baza.

На видеоролике видны три бегущие мужские фигуры. По предварительным данным, один из злоумышленников убегает от Лаврентьева, который вышел из дома в домашней одежде и с охотничьим ружьем в руках.

За экс-мэром города следует второй предполагаемый преступник и стреляет ему в спину. Камера зафиксировала момент выстрела в Лаврентьева. Спустя несколько секунд нападавший убегает в обратном направлении.

В настоящее время по делу об убийстве бывшего градоначальника Киселевска полиция разыскивает пять автомобилей, попавших на камеры неподалеку от дома Лаврентьева. Правоохранители ищут «Ниву», «ВАЗ», «Тойоту Камри» и два «Фольксвагена».

Напомним, после перестрелки у дома бывшего мэра Киселевска СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство, совершенное группой лиц»). 

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