Киноцентр «Соловей» «переедет» в кинотеатр «Октябрь»

Дата закрытия киноцентра «Соловей» перенесена с 15 ноября, о чем сообщалось ранее, на 2 декабря. Однако репертуар киноцентра и его ценовая политика будут продолжать жить. Об этом сообщил исполнительный директор «Соловья» Юрий Соловей.

Как пишут «Ведомости», киноцентр подписал соглашение о сотрудничестве с сетью кинотеатров «Каро», предполагающее, что фильмы из репертуара «Соловья» будут показываться на площадках «Каро». При этом цены на сеансы на данные фильмы сохранятся такие же, какие были в киноцентре. Президент «Каро» Ольга Зинякова и Юрий Соловей отказались раскрыть изданию условия договора, на которых киносеть сможет использовать бренд «Соловей» после его закрытия.

О том, что киноцентр «Соловей» планируется снести, стало известно в ноябре прошлого года. Кинотеатр использует 24 зала и считается крупнейшим в Восточной Европе. В его репертуаре, помимо новинок, - артхаус и картины, которые вышли в прокат несколько лет назад. На месте киноцентра должны появиться гостиница и культурно-досуговый комплекс.