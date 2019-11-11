СКР засекретил материалы по делу Ивана Голунова

Следственный комитет России засекретил все материалы уголовного дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, которое изначально было возбуждено против него, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

«Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну», - сказал он.

Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, Голунов на правах свидетеля дал показания об эпизоде с подброшенными наркотиками. Летом 2019 года следователи занимались активно расследованием эпизода, однако с сентября действия прекратились. По словам защиты, его не знакомили с какими-либо деталями проверок.

В ходе заседания адвокат попросил суд истребовать материалы по делу. Рассмотрение было отложено до 18 ноября. При этом, материалы содержат гостайну, поэтому, вероятнее всего, они не будут предоставлены в суде.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Как тогда утверждали правоохранители, журналист был задержан с наркотиками, однако позднее уголовное преследование было отменено «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Кроме того, с должностей были сняты два генерал-майора Андрей Пучков и Юрий Девяткин по распоряжению главы МВД РФ Владимира Колокольцева.