Четвертый патруль военных РФ и Турции завершил работу на северо-востоке Сирии

Четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, преодолел маршрут протяженностью около 80 километров за время около 2 часов, и завершил свою работу вернувшись в исходный пункт. На маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах», - говорится в сообщении.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80» российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

«Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечил беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции», - отметили в ведомстве.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с Сочинским меморандумом, подписанным 22 октября президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.