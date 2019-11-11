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Медведев пригрозил уголовной ответственностью за нарушение правил реализации нацпроектов

Александра Арсентьева
14:15 11.11.2019
По его словам, получению объективных данных по нацпроектам мешает конфликт между методиками расчета.
Медведев пригрозил уголовной ответственностью за нарушение правил реализации нацпроектов
© Фото: Russian Government, Globallookpress

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил, что при нарушении правил реализации национальных проектов может быть установлена повышенная ответственность.

«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия, вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, получению объективных данных по нацпроектам мешает конфликт между методиками расчета. Первая - это расчет показателей производительности труда, утвержденный Минэкономразвития, вторая - это показатели, применяющиеся для оценки эффективности работы глав регионов.

Он добавил, что методики необходимо синхронизировать, и поручил это сделать Минэкономразвития.

Также Медведев раскритиковал исполнителей национальных проектов за низкий уровень льготного кредитования малого бизнеса. Как заявил премьер-министр, пока наблюдается не слишком благоприятная ситуация - средства в программе есть, но расходуются они крайне медленно.

«По состоянию на 29 октября заключено кредитных соглашений на сумму в 305 миллиардов рублей из запланированной суммы в триллион рублей», - сказал он.

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