Nord Stream 2 AG подал в суд против Евросоюза

Оператор проекта «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG подал иск в Европейский суд о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.

Также оператор начал арбитраж против ЕС в связи с несоответствием поправок в Газовой директиве Евросоюза Энергетической хартии.

«26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании договора к Энергетической хартии», - говорится в документе.

Оператор посчитал, что ЕС нарушил обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв «дискриминационные поправки к Газовой директиве», пишет РИА Новости.

Nord Stream 2 AG говорил о возможности такого арбитража еще в июле 2019 года, после того, как в апреле депутаты Европарламента утвердили поправки к Газовой директиве, которые катаются трубопроводов не входящих в ЕС стран.