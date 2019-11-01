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Подарок к Новому году для водителей: в Подмосковье откроют семь дорог

Александра Арсентьева
11:53 01.11.2019
До 15 ноября будет открыт мост в Щелкове и западный обход Сергиева Посада.
Подарок к Новому году для водителей: в Подмосковье откроют семь дорог
© Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

До конца 2019 года осталось два месяца, за этот период времени в Подмосковье успеют открыть семь дорог.

Как рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360», сначала движение запустят на путепроводе в Балашихе и на развязке в Красногорске. До 15 ноября будет открыт мост в Щелкове и западный обход Сергиева Посада. Ближе к концу году - пешеходный переход рядом с жилым комплексом «Весенний» и дорога на улице 43-й Армии в Подольске. После реконструкции будет запущено движение на Зенинском шоссе в Люберцах.

В конце года начнется строительство моста в Воскресенске. Также работа закипит и в Лобне - нужно реконструировать Лобненское шоссе и построить северный обход.

«Должны реконструировать более двух километров, сделать удобный подъезд, тротуары, освещение, чтобы движение было комфортабельным и удобным. Документация по Лобненскому шоссе утверждена, и мы готовы в декабре выйти на строительство», -сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Еще одной задачей является максимально быстро решить транспортный вопрос в Путилкове. За последние годы там ощутимо выросло население, поэтому пора расширять дороги.

В настоящее время в микрорайоне реализуются первый этап работ - расширение Путилковского шоссе. Вторым этапом станет строительство тоннеля, он обеспечит заезд со МКАДа. Министр отметил, что к проекту планируют приступить в 2022–2023 годах.

Среди наиважнейших дорог Московской области - развязка в Химках, она должна соединить две части города. Ждать ее осталось недолго - до 2021 года.

Развязка в Химках появится на улице Репина. В настоящее время там ездит почти 1,3 тысячи машин в час, из-за чего на участке постоянно наблюдаются пробки. Новая дорога уменьшит время в пути в три, а то и в четыре раза. Из одной части города в другую можно будет добраться всего за 10 минут.

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