В Кремле назвали убийство аспирантки СПбГУ «чудовищным актом безумия»

В Кремле назвали убийство аспирантки СПбГУ, в котором, по данным СМИ, подозревают доцента СПбГУ Олега Соколова, «чудовищным актом безумия».

«Мотивы этого чудовищного преступления, которое не могло не тронуть всех, кто знает об этом, мотивы и причины этого преступления будут установлены в ходе следствия», - сказал в комментарии журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что все произошедшее «похоже на чистое сумасшествие». Песков также уточнил, что Владимир Путин знает о случившемся.

Тем временем помощник адвоката подозреваемого Александр Почуев заявил РБК, что его подопечный раскаивается в содеянном, поэтому будет просить суд о своем аресте.

В то же время, добавил Почуев, защита намерена настаивать на домашнем аресте подозреваемого.