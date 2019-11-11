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«Россия защищает свой народ»: Асад о присутствии российских солдат в Сирии

Ирина Егорова
14:32 11.11.2019
Президент Сирии отметил, что терроризм не знает границ и угрожает всему миру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россия отправляет своих солдат в Сирию, так как защищает свой народ. Об этом заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу RT.

Он отметил, что идеология терроризма не признает политических границ, его ареной является весь мир. Соответственно, боевики угрожают всему миру.

«Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека… Люди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела - а именно ради защиты своей страны. Важно, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знает границ», - сказал президент Сирии.

Сирийский лидер также прокомментировал ситуацию с освобождением Идлиба, отметив, что это не займет много времени, но сначала мирным гражданам дадут возможность покинуть район.

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