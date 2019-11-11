Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам каршеринга и такси

На каршеринг и такси можно пожаловаться в Роспотребнадзор. С 11 ноября в ведомстве работает специальная горячая линия, по которой специалисты проконсультируют граждан.

Эксперты расскажут о правилах оказания транспортных услуг и защите прав потребителей, а также ответят на все интересующие вопросы. Задать их можно будет до 25 ноября.

Акция проходит не первый раз. По традиции, ее проводят в конце года в преддверии высокого туристического потока, сообщается на сайте ведомства.