Близкие Заворотнюк отреагировали на заявление Разина

Родные Анастасии Заворотнюк выразили признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за положительные новости о состоянии актрисы.

«Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей"», - сообщается под публикацией в Instagram.

Также они отметили, что заявления Разина читают «с легким недоумением», так как до этого им сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, а сейчас ссылается на некий осведомленный источник.

Накануне продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Заворотнюк идет на поправку и самые страшные прогнозы докторов не сбываются.