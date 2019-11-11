СМИ: Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Основатель «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, сообщает местная газета Sozcu, ссылаясь на источник в полиции. Согласно информации издания тело мужчины было обнаружено его соседями по дому рано утром. По предварительной версии правоохранительных органов, он мог погибнуть, упав с балкона.

Бывший офицер британской армии создал организацию в начале 2013 года. Неправительственная и добровольческая организация «Белые каски» оказывает в Сирии медицинскую помощь населению и спасает пострадавших жителей от боевых действий, также записывает происходящее на видео.