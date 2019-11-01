Сервис Apple TV+ стал доступен через приложения с 1 ноября

Американская компания Apple запустила стриминговый сервис Apple TV+ более чем в 100 странах мира, в России он будет без дубляжа, только субтитры.

По подписке через приложение или на сайте будут доступны восемь оригинальных проектов, в том числе «Утреннее шоу», «Видеть» и «Ради всего человечества».

В компании отметили, что в месяц она будет добавлять по одному оригинальному фильму или сериалу. Однако на Apple TV+ серии будут появляться постепенно, а не как на Netflix, сразу десяток эпизодов.

В России стоимость подписки составила 199 рублей, а первые семь дней будут бесплатными. Для покупателей новых «яблочных» устройств в 2019 году сделают бесплатный год сервиса.

Одна подписка будет доступна для шестерых членов семьи. Сериалы можно будет загружать и смотреть оффлайн в приложении. Как сообщалось ранее, конкурентным преимуществом сервиса будет привязка к устройствам компании Apple.