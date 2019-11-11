Уникальное явление: Меркурий пройдет по диску Солнца 11 ноября

В понедельник, 11 ноября можно будет стать свидетелем редкого астрономического явления – в этот день Меркурий пройдет по диску Солнца.

Наблюдать за процессом можно начать с 15.35 по московскому времени. Всего он продлится семь часов.

Стоит отметить, что увидеть транзит Меркурия можно будет только с помощью телескопа, так как размер планеты в 190 раз меньше видимого размера Солнца.

Следующий проход Меркурия по диску огненной звезды состоится в 2032 году.