Четвертый совместный российско-турецкий патруль начал работу в новом районе Сирии

Четвертый совместный российско-турецкий патруль начал работу в новом районе в 70 километрах от Камишлии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 12.10 часов 11 ноября 2019 года четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в 70 километрах западнее населенного пункта Камишлия», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, который, стартовав от пункта перехода н.п. Шейрек, проходит сначала в западном, а затем продолжится в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

Общая протяженность маршрута патрулирования составит около 80 километров.

«Патрулирование маршрута осуществляется на бронированных автомобилях "Тигр" и бронетранспортерах БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы», - подчеркнули в Минобороны.

В нем также отметили, что всего в составе патруля на маршруте патрулирования находится 8 единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран.

Контроль движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября с.г. в Сочи Меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.