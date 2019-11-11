Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру

Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и поинтересовался у членов правительства, кто из них тоже вакцинировался. Включая самого Путина, таких оказалось четверо.

«Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель?» - спросил Путин.

Российский лидер призвал членов правительства и администрации последовать его примеру. Ведь, по его словам, кто не сделал прививку, тот совершил самострел.

«Гриппом заболел - самострел. Можно предотвратить - не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом. Спасибо», - добавил Путин.

Вопрос главы государства прозвучал после доклада Вероники Скворцовой о ходе вакцинации против гриппа. Она рассказала об увеличении охвата вакцинируемых и новой четырехвалентной прививке.