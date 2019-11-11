Скворцова заявила об увеличении охвата вакцинацией от гриппа в 2,5 раза

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила об увеличении охвата населения вакцинацией в 2,5 раза. За счет профилактики данным методом отмечается снижение заболеваемости.

«Объем государственных закупок составил 62,9 миллиона доз, что позволило нам в этом году привить более 45% населения страны и более 75% населения из групп риска по здоровью», - сообщила Скворцова.

Скворцова рассказала, что несмотря на то, что ВОЗ опубликовал актуальные вакцинные штаммы на месяц позже, отечественные производители разработали их в срок.

«Базовыми являются четыре трехвалетные вакцины, три из них используются для детей. Эти вакцины высокотехнологичные, безопасные и создают высокий иммунитет, что специально было проверено в этом году исследованием популяционного иммунитета у населения нашей страны», - передает РИА Новости слова министра.

В 2019 году Минздрав разработал и внедрил новую четырехвалетную вакцину, которая имеет большой экспортный потенциал. Ей прививались медработники, учителя, кассиры, работники транспорта и коммунальных служб.