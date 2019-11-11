Австралия в огне: горят тысячи гектаров, погибли сотни коал
Ситуацию осложняет аномальная жара и сильный ветер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NSW Rural Fire Service
В Австралии, где бушуют свыше 130-ти лесных пожаров, объявили режим чрезвычайной ситуации. В Новом Южном Уэльсе пламенем уничтожены тысячи гектаров леса.
В местном заповеднике от огня погибли около 350 коал. Ситуацию осложняет аномальная жара и сильный ветер. Полностью сгорели полторы сотни домов. Огонь подступает к Сиднею. В некоторых областях жители готовятся к эвакуации, сообщает BBC.
Жертвами разгула стихии стали уже три человека, еще семеро числятся пропавшими без вести. На севере региона закрыта часть железнодорожных и автобусных маршрутов.