У выпавшей из окна в Москве матери с детьми обнаружили записку

У женщины, выпавшей с детьми из окна 9-го этажа в Бабушкинском районе Москвы, нашли предсмертную записку. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Смерть женщины не носит криминальный характер», - цитирует ее РИА Новости.

Трагедия произошла, напомним, утром 11 ноября. Прибывшие на место ЧП следователи обнаружили под окнами многоэтажки тела женщины и одного из двух детей. Второй ребенок - мальчик шести лет на вид - госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».