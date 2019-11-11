У выпавшей из окна в Москве матери с детьми обнаружили записку
В СК уточнили, что смерть женщины не носит криминального характера.
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У женщины, выпавшей с детьми из окна 9-го этажа в Бабушкинском районе Москвы, нашли предсмертную записку. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
«Смерть женщины не носит криминальный характер», - цитирует ее РИА Новости.
Трагедия произошла, напомним, утром 11 ноября. Прибывшие на место ЧП следователи обнаружили под окнами многоэтажки тела женщины и одного из двух детей. Второй ребенок - мальчик шести лет на вид - госпитализирован.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».