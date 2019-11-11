Безглазый бородатый червь с острыми зубами ужаснул пользователей Сети

Морское существо, у которого нет глаз, но есть огромные острые зубы ужаснуло пользователей Сети. Видео с неизвестной рыбой появилось на Reddit и получило вирусную популярность. Отмечается, что кадры были сделаны еще в 2016 году в Малайзии.

На видео животное лежит на земле, широко открывает рот и, кажется, задыхается. Внешне существо похоже на угря и имеет белый цвет кожи, имеет два плавника и очень острые зубы.

Многих пользователей Сети ужаснул внешний вид неизвестного «чудовища».

«Это похоже на потомство демона и угря с рыбьими зубами», - написал один из комментаторов.

Как сообщает издание Daily Star, существо похоже на бычка бородатого червя Taenioides cirratus. Длина его тела достигает около 15 сантиметров. Он обитает в прибрежных водах, устьях рек и других областях Индо-тихоокеанского региона, живет в илистом грунте на побережье.