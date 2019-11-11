«Фонтанка»: подозреваемому в убийстве аспирантки СПбГУ пытаются смягчить статью

Защита подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ намерена добиться переквалификации уголовного дела и смягчения статьи с убийства на убийство в состоянии аффекта. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, юристы сейчас тщательно изучают биографию и образ жизни 24-летней девушки, чтобы доказать, что ее убили в состоянии «сильного душевного волнения», вызванного ревностью.

«У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете - молодой женщиной, изводившей его ревностью», - цитирует «Фонтанка» своего анонимного собеседника.

Подозреваемым в тяжком преступлении, напомним, СМИ называют доцента СПбГУ Олега Соколова. Его адвокат Александр Полуев ранее сообщил РБК, что преподаватель написал явку с повинной.

Жертвой, также по информации журналистов, является его аспирантка Анастасия Ещенко.

Мужчину достали утром 9 ноября из реки Мойки в Санкт-Петербурге в состоянии переохлаждения. В рюкзаке, который был при нем, следователи обнаружили травматический пистолет и женские руки.