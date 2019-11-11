В районе курорта «Архыз» полыхает лес
Площадь природного пожара в труднодоступной скалистой местности составляет 10,5 га.
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Возгорание лесного массива в труднодоступной, скалистой местности недалеко от курорта «Архыз» в Зеленчукском районе началось в воскресенье утром, 10 ноября.
«11 ноября по состоянию на 07.30 возобновлены работы по тушению лесного пожара в Зеленчукском районе. По состоянию на 08.00 площадь пожара составляет до 10,5 га», - передает портал «Это Кавказ» слова представителя МЧС.
По информации регионального управления МЧС, для ликвидации возгорания направлены 8 единиц техники и 31 сотрудник спасательного ведомства.