В районе курорта «Архыз» полыхает лес

«11 ноября по состоянию на 07.30 возобновлены работы по тушению лесного пожара в Зеленчукском районе. По состоянию на 08.00 площадь пожара составляет до 10,5 га», - передает портал «Это Кавказ» слова представителя МЧС.

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