В МИД РФ назвали смену власти в Боливии срежиссированным госпереворотом

События в Боливии, где в результате акций протеста и погромов, произошла смена власти вызывает беспокойство. Такую позицию высказали в МИД РФ.

«С тревогой воспринимаем драматическое развитие событий в Боливии, где развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Эво Моралеса», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД обратили внимание, что в разгар кризиса боливийское правительство было готово к диалогу. Вместе с тем, добавили в ведомстве, эта готовность «была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота».

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности и действиям согласно конституции страны.

Свою обеспокоенность происходящим выразили сегодня и в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш призвал придерживаться международного права и проведения честных выборов.

Массовые беспорядки в Боливии длятся уже не один день, в стране был введен режим ЧС, а президент Эво Моралес подал в отставку. Акции протеста после его ухода не прекратились.