На Камчатке началось извержение высочайшего вулкана в Евразии
Ночью 11 ноября на Камчатке после трехлетнего затишья началось извержение вулкана Ключевского - высочайшего в Евразии действующего вулкана.
«В кратере Ключевского впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскаленного материала», - сообщил Камчатка-информ начальник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.
Последние несколько месяцев специалисты замечали редкие одиночные выбросы пепла из кратера, а также нарастание вулканического дрожания.
«В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы», - пояснил Демянчук.
Он добавил, что, благодаря большой глубине кратера, лава пока не поднимается над его кромкой.