«Воруют сотнями миллионов»: Путин о строительстве космодрома Восточный

Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что было возбуждено несколько десятков уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, там до сих пор нет порядка.

«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов», - заявил президент России на совещании с членами правительства.

Космодром Восточный возводят в Амурской области. На его строительство потратили почти 92 миллиарда рублей. По словам вице-премьера Юрия Борисова, возведение космодрома должно закончиться не позднее 2023 года.