750 тысяч маков выпустили в небе Англии в память о погибших во Второй мировой

Американский военно-транспортный самолет Dakota выпустил в небе 750 тысяч маков, пролетая над Белыми скалами Дувра в Англии, таким образом почтив память погибших солдат во Второй мировой войне.

Самолет сопровождали два британских истребителя Supermarine Spitfire времен Второй мировой войны. На борту находились пять ветеранов, которые наблюдали за трогательной церемонией.

Истребители пролетели на высоте 152 метров в том числе и над мемориалом «Битвы за Британию», над которым и были выпущены цветы. После завершения церемонии они вернулись на аэродром North Weald в Эссексе, где базируется Dakota, пишет Yahoo.