Асад: конфликт в Сирии - миниатюрная модель третьей мировой

Башар Асад заявил, что вооруженный конфликт на территории сирийского государства является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которую ведут не напрямую, а опосредованно.

По его мнению, Соединенные Штаты ведут войну со всем остальным миром, не желая признавать партнером ни одно из государств.

«Партнеров США не признают и поэтому ведут сейчас борьбу. Война в Сирии - это такая миниатюрная модель третьей мировой войны, которая ведется опосредованно», - сказал Асад в интервью RT.

Одним из факторов начала войны глава сирийского государства считает нефть.

Также он добавил, что прежний мировой порядок изжил себя после распада СССР и модель однополярного мира имеет ряд проблемы, в связи с тем, что такие державы, как Россия, Китай, Индия и другие начинают восходить.