В Чехове на 1,7 тыс. кв. полыхает склад с древесиной
Пожару присвоен третий номер сложности из трех.
© Видео: Настоящий Чехов Вид, Чехов Град, Елена Калиничева, ВКонтакте, chehov_vid, Instagram © Фото: Елена Калиничева, Вконтакте
В подмосковном Чехове полыхает склад с древесиной, площадь возгорания составляет 1,7 тысячи квадратных метров. К настоящему времени пожар уже удалось локализовать.
На сайте регионального главка МЧС сообщается, что возгоранию присвоен третий номер сложности из трех.
Сейчас борьбу с огнем ведут 59 человек и 16 единиц техники.