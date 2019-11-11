Названы продукты, которые ускоряют обмен веществ

Диетологи составили перечень рекомендаций людям, которые хотят ускорить метаболизм.

В первую очередь, по словам врачей, следует пить зеленый чай, он способен увеличить расход энергии на 5%, что способствует борьбе с ожирением и лишним весом.

Также диетологи советуют употреблять вареные вкрутую яйца, поскольку в своем составе они имеют почти 6,29 грамм белка.

«Поэтому это отличное дополнение к диете, если вы хотите ускорить обмен веществ», - сказано в материале на сайте Food News.

Богатые протеином продукты в значительной степени увеличивают термический эффект пищи (калории, потраченные на переваривание).

Также врачи порекомендовали употреблять в пищу чечевицу, имбирь, перец чили, льняные семечки, бразильские орехи, кофе, брокколи и темно-зеленые листовые овощи.