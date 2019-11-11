В ООН обеспокоены событиями в Боливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил обеспокоенность происходящими в Боливии событиями, которые связаны с отставкой президента страны Эво Моралеса.

«Генеральный секретарь призывает всех причастных воздержаться от насилия, снизить напряженность и проявить максимальную сдержанность», - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте организации.

Также Гутерриш попросил соблюдать основные права человека и придерживаться других принципов международного права.

Антониу Гутерриш отметил важность мирного урегулирования сложившейся ситуации и проведения новых честных выборов.

В последние несколько недель по Боливии прокатилась волна протестов после объявления о победе на выборах Моралеса. Результаты голосования вызвали критику местной оппозиции и американских государств.

Из-за массовых беспорядков был введен режим ЧС. 11 сентября президент Боливии заявил о своей отставке. После чего беспорядки, сопровождающиеся пожарами и грабежами, охватили страну с новой силой.