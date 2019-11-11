Шнуров допускает возможность запуска «Ленинград-2»

Сергей Шнуров заявил, что рассматривает вариант возвращения группы «Ленинград» на сцену под новым названием «Ленинград-2» и будет рад, если все музыканты снова смогут объединиться.

«Есть такая идея, была такая мысль - поменять солиста группировки "Ленинград". Я могу представить, как я руковожу человеком, потому что фактически я режиссер», - сказал Шнуров в интервью программы «Просто о сложном».

Весной 2019 года лидер группы объявил о закрытии проекта «Ленинград» и прощальном стадионном турне.

Музыкальная группа была создана в 1997 году во время советского застоя, как ответ на происходящее в стране. Как считает музыкант, сегодня этот период подошел к концу и, следовательно, группировка должна прекратить свое существование. Однако, он допускает вариант возвращения «Ленинграда», но уже под новы названием «Ленинград-2».