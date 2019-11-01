Раскрыты планы по строительству высокоскоростной магистрали Петербург - Минск

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о планах по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Петербурга в Минск.

Как пишет газета «Известия», в Союзном государстве, в которое входят Россия и Белоруссия, ведется проработка концепции строительства ВСМ. Планируется продлить ее до Гамбурга.

«На Форуме регионов летом нынешнего года нам предложили проработать вопрос строительства ВСМ между Санкт-Петербургом и Минском», - сказал он.

По его словам, если дорогу построят, путь при скорости поезда в 350 км/ч (720 км) составит немногим больше двух часов. В настоящее время стороны обсуждают финансирование. Примерная стоимость магистрали до Гамбурга составит около 30-40 млрд долларов. При этом ее намерены строить на внебюджетные средства, за счет частных предпринимателей.

Рапота рассказал, что для ВСМ из России в Германию будет выделена отдельная линия движения. Маршрут пройдет через польскую территорию, поэтому в будущем будут проводиться консультации с официальными лицами Польши.