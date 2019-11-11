Сибирь накроют аномальные морозы

В Красноярском крае наблюдаются очень суровые температурные условия, в центральных районах региона в ближайшие дни столбик термометра опустится до -38 градусов. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Там температура ниже нормы на 8-10 градусов, и уже сейчас она достигает -30 градусов. Мы прогнозируем, что в ближайшие дни - уже послезавтра - в центральных районах Красноярского края и на севере Иркутской области, в Хакасии температура будет в диапазоне -32… - 38 градусов», - сообщил синоптик.

По словам Вильфанда, в связи со сложившимися погодными условиями будет выпущено штормовое предупреждение об аномально низкой температуре.