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Асад: освобождение Идлиба не потребует много времени

Ирина Егорова
11:14 11.11.2019
По словам президента, мирные жители должны уйти на подконтрольные правительству территории - на юг и восток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Syrian Presidency, Xinhua, Globallookpress

Сирийский лидер Башар Асад сказал, что в скором времени удастся вернуть контроль над провинцией Идлиб.

«Освобождение провинции Идлиб военными средствами займет немного времени, но сперва мы планируем дать гражданским лицам возможность покинуть район. Это сейчас и происходит», - заявил Асад RT

По его словам, сперва будет предоставлена возможность покинуть район мирным гражданам. Сейчас им не дают вернуться на территорию, контролируемой правительством, поэтому многие семьи как бы «просачиваются тайно», что может грозить для них смертью.

Президент САР уточнил, что они уходят на юг и восток, эти территории находятся под контролем правительства.

«Нам очень важно дать мирным людям возможность уйти, чтобы они не пострадали», - подчеркнул президент.

Цель авиаударов, которые наносятся при участии ВС РФ - это объекты террористов. Основную территорию провинции Идлиб контролируют около 36 тысяч человек, заявили ранее в Совбезе РФ

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