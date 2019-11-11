Асад назвал действия США борьбой за выживание

Проблема с Соединенными Штатами заключается в том, что с их точки зрения они ведут войну за выживание, потому как теряют свою гегемонию. Об этом заявил сирийский лидер Башар Асад.

По его словам, американская политика в целом строится на методе проб и ошибок.

«Они вторглись в Афганистан - ничего не вышло. Вторглись в Ирак - ничего не вышло. Начали вторгаться в другие страны, но иными способами. Они изменили свой подход», - сказал в интервью RT Асад.

Штаты уверены, что ведут войну за выживание из-за потери гегемонии. США борются с Сирией, Россией, Ираном, - со всеми, кто говорит «нет», добавил он.

«Даже с союзниками, даже с западными правительствами, если те скажут “нет”. Они готовы, и с ними бороться», - отметил Асад.

Соединенные Штаты отправили армию в Ирак, однако поняли, что эта идея не сработала - были большие потери, и за это «пришлось расплачиваться даже внутри США».