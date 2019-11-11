Синоптик предупредил о грядущих погодных аномалиях в Москве

В Центральный и Южный федеральные округа пришло потепление связанное с перемещением теплых воздушных масс с юга, юго-востока и юго-запада. В связи с этим в первые дни недели в Москве установится теплая погода. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура была вчера около 10 градусов, сегодня такая же. Погода облачная без существенных осадков, небольшой дождь вероятен сегодня во второй половине дня», - отметил он.

Синоптик добавил, что такой температурный фон на 7-8 градусов превышает обычное многолетнее значение.

«Завтра, 12 ноября, начинается изменение циркуляции и в течение вторника прогнозируется, так называемый обратный ход температуры. Это означает, что прямо с полуночи температура начнет понижаться, в течение дня она будет понижаться от +7…+8 градусов до почти нулевых отметок. Ночь и день среды будут самыми холодными в течение этой недели. Температура - около 0 градусов ночью, и дневные температуры +5…+7 градусов», - сообщил Вильфанд.

По его словам, в последующие дни осадков не ожидается, часто будет выглядывать солнце. Температура ночью - примерно 0… +5 градусов, днем - около +5…+7 градусов. Такой температурный фон на 3-4 градуса выше многолетних значений.