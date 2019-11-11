Актриса из фильма Вуди Аллена «Светская жизнь» умерла в 13 лет

Американская актриса Лорел Григгс, известная по ролям на Бродвее и фильму Вуди Аллена «Светская жизнь», скончалась в возрасте 13 лет. О смерти девочки сообщила газета The New York Times.

Издание со ссылкой на семью юной артистки уточнило, что причиной ухода Лорел Григгс из жизни стал сильный приступ астмы.

Лорел Григгс дебютировала на Бродвее в шестилетнем возрасте в постановке «Кошка на раскаленной крыше». В разные годы она играла в театре и кино вместе со Скарлетт Йоханссон, Кристен Стюарт и Стивом Кареллом.

Также актриса принимала участие в съемки популярной в США программы Saturday Night Live.