Эксперты назвали марки сгущенного молока, не рекомендованного к употреблению

Союз потребителей Росконтроль и Санкт-Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» провели экспертизу цельного сгущенного молока с сахаром популярных российских торговых марок.

По результатам проверки самые серьезные нарушения - несоответствие заявленному наименованию - были выявлены у марок «Глубокое» и «Главпродукт», так как не соответствуют идентификационным признакам этого продукта, сообщается на сайте организации.

«Массовая доля белка в СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) - важный показатель качества сгущённого молока. Низкое содержание белка в СОМО может свидетельствовать об использовании при производстве сухой молочной сыворотки вместо сухого молока или загустителей. Массовая доля белка в СОМО в сгущённом молоке должна быть не менее 34%», - аргументировал ведущий специалист экспертного центра Союза Елена Менячихина.

Также у некоторых образцов были выявлены отклонения от стандартов ГОСТа. «Вологодские молочные продукты», «ОАО Белгородские молочные продукты», «Лента», «Торговый дом Сметанин» не соответствуют стандарту по массовой доле белка в СОМО, «Торговый дом Сметанин» - имеет недостаточную массовую долю влаги, «Коровка из Кореновки» - не отвечает требованию по чистоте продукта.

«Алексеевское», «РогачевЪ», «Молочная страна», «Совок», «Волоконское» остались без замечаний экспертов.

По итогам проверки эксперты не обнаружили следы использования растительных жиров и отклонений в консистенции ни одного продукта.