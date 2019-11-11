Позицию Ляшко по поставкам российской электроэнергии назвали радикализацией ситуации

Украинские власти приняли решение отказаться от российской электроэнергии. Олег Ляшко, экс-депутат Верховной рады, назвал это решение «отличной новостью для украинцев».

Политолог Евгений Бень сказал, что Ляшко не может заявлять о таком решение и говорить за украинскую власть, за правительство.

«Заявления о том, что они могут прожить, например, без российского газа, были неоднократно, но на самом деле российский газ им нужен. Какова альтернатива поступления электроэнергии, если не из России? Совершенно непонятно», - прокомментировал заявление политолог Евгений Бень радио Sputnik.

Политолог отнес Ляшко к силам, которые намерены «радикализовать ситуацию» и вспомнил о временах Петра Порошенко, когда данные заявления делались неоднократно.

«Сейчас мы не видим такой антироссийской истерики, как это было при Порошенко. Хотя и подвижек в плане поиска общего языка с Россией мало», - подчеркнул Евгений Бень.

Отказаться от российской электроэнергии решил бывший депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook. Он назвал это «отличной новостью», так как за прошлые месяцы энергорынок Украины, по его мнению потерял несколько миллиардов гривен, которые пошли на «финансирование российской армии».