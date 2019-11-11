«Чувствовал себя неважно»: ресторатор о последних днях жизни Паши Фейсконтроля

Ресторатор Илья Эстеров рассказал, что в последние годы клубный промоутер Паша Фейсконтроль, умерший накануне, вел здоровый образ жизни. Так, Эстеров опроверг версию того, что причиной смерти сотрудника ночных заведений столицы стали вредные привычки.

Он отметил, недавно Пичугин (настоящая фамилия Паши Фейсконтроля – прим. ред.) перенес операцию на колено.

«Несколько дней назад я пригласил его на одно важное событие, но он сказал, что чувствует себя неважно», - добавил Эстеров.

По мнению ресторатора, смерть его знакомого наступила в результате отрыва тромба.

В разговоре с «МК», Эстеров поделился: на протяжении последних лет жизни Пичугин продолжал работать в клубной индустрии.

«У Паши были мысли и проекты, которыми он хотел заняться», - сообщил он.

Клубный промоутер умер 9 ноября в Москве в возрасте 38 лет. Прощание с Пичугиным состоится 12 ноября, его похоронят на Рогожском кладбище.