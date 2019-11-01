Из Омска отправили в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») отправил в ВС России первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.

Как рассказал директор предприятия Игорь Лобов, новая модернизированная версия Т-80 получила и новый двигатель, а также усиленное бронирование и улучшенное средство управления огнем. Он подчеркнул, что уникальные свойства газотурбинного двигателя дают машине неоспоримое преимущество при эксплуатации в условиях низких температур.

«Машина на порядок лучше предыдущих версий Т-80, она незаменима в условиях севера и очень хорошо показала себя на соревнованиях по танковому биатлону в этом году», - пояснил он.

По словам Игоря Лобова, первую партию танков отправили в воинские части на север РФ. До конца года будет еще несколько поставок.

Процесс модернизации танка происходит параллельно с его капитальным ремонтом, рассказал начальник цеха АО «Омсктрансмаша» Павел Сироткин.

«Это танки 80-х годов, по факту от них остается только литье корпуса и литье башни. Фактически все делается с нуля», - сказал Сироткин.

У Т-80БВМ увеличились огневая мощь, защищенность, подвижность и управляемость. Срок сборки танка составляет около месяца, после чего начинаются полигонные испытания, когда Т-80 проходит не менее 100 км и проводит стрельбы из пушки.