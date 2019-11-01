Кузбасская прокуратура взяла под контроль убийство экс-мэра Киселевска

Прокуратура Кемеровской области взяла под контроль расследование уголовного дела по факту убийства экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой области расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы города Киселевска взято на контроль», - сказано в сообщении.

Сергея Лаврентьева застрелили в ночь на 1 ноября возле собственного дома. Рядом с телом чиновника было обнаружено тело одного из предполагаемых преступников. Второму злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Следователи СКР по региону возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство, совершенное группой лиц»). По предварительным данным, Лаврентьев погиб при разбойном нападении.

Сергей Лаврентьев был главой города Киселевска с 24 апреля 2003 года до ноября 2018 года, когда он ушел в отставку по собственному желанию.