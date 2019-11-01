ЦБ аннулировал лицензию «Данске банка»

Зарегистрированный в Петербурге «Данске банк» с первого ноября лишился лицензии на осуществление банковской деятельности. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте Центробанка России.

Причиной стала добровольная ликвидация кредитной организации. Соответствующее письмо в адрес ЦБ РФ поступило от единственного акционера.

По размерам активов «Данске банк» находился на 240-ом месте в банковской системе страны. Регулятор изучил отчетность кредитной организации и принял решение, что у банка достаточный объем имущества, чтобы рассчитаться с кредиторами. Отмечается, что вклады организации застрахованы.